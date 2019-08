Grünen-Politikerin Bause China will Bundestagsabgeordnete offenbar nicht ins Land lassen

Margarete Bause tritt seit längerem für die Menschenrechte der Uiguren in China ein. Denn immer wieder gibt es Berichte über Umerziehungslager für Angehörige der muslimischen Volksgruppe. Peking wirft den Uiguren dagegen vor, für Anschläge und Unruhen verantwortlich zu sein - und duldet keine Kritik am Regierungskurs.

Ihr Engagement könnte für die Grünen-Bundestagsabgeordnete nun zum Problem werden. Denn eigentlich wollte Bause vom 23. August bis zum 1. September mit dem Parlamentsausschuss Digitale Agenda nach China Reisen. Nach Angaben aus der Grünen-Fraktion aber will Peking Bause auf der Delegationsliste nicht akzeptieren. Damit ist die Reise der gesamten Gruppe gefährdet.

Solange sie auf der Delegationsliste stehe, habe es aus Peking geheißen, könne der Ausschuss nicht nach China reisen, sagte Bause der Nachrichtenagentur dpa. Das sei "ein absolut inakzeptabler Vorgang". "Ich verstehe das als Versuch, Abgeordnete, die sich laut und deutlich für Menschenrechte einsetzen, zum Schweigen zu bringen", sagte sie. Der Bundestag dürfe dieses Vorgehen Chinas nicht hinnehmen.

Der Sprecher für Menschenrechte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand, bestätigte Probleme: "Die Reise kann nicht stattfinden, weil China sich weigert, den Ausschuss einreisen zu lassen", sagte er.

Bause will nicht auf Reise verzichten

Geplant waren bei der Reise Gespräche in Peking und Shanghai. Die Ausschussmitglieder wollten unter anderem Start-ups und einen Themenpark für Künstliche Intelligenz besuchen. Bause sollte als "temporäres" Mitglied des Ausschusses für ihren Fraktionskollegen und Ausschuss-Obmann Dieter Janecek an der Reise teilnehmen.

Bause machte laut dpa in einem Brief an den Vorsitzenden des Ausschusses deutlich, dass für sie und ihre Fraktion keine Veranlassung bestehe, auf die Reise zu verzichten. Sie wolle weiterhin daran als Mitglied der Ausschussdelegation teilnehmen. Das Vorgehen werde auch von der Fraktionsgeschäftsführerin Britta Haßelmann uneingeschränkt geteilt.

Haßelmann schrieb auf Twitter, wer mit und über China spreche, müsse auch klar und vernehmbar über Menschenrechte reden. Das täten Bause, die Grünen im Bundestag und viele Abgeordnete anderer Fraktionen. "Und das ist gut so", betonte die Fraktionsgeschäftsführerin.

Einem Bericht der französischen Zeitung "Le Monde" zufolge nehmen auch die Spannungen zwischen Peking und Paris zu. China habe demnach die Zusammenarbeit mit Frankreich in polizeilichen Angelegenheit gestoppt, nachdem Paris der chinesischen Ehefrau des früheren Interpolchefs Meng Hongwei gewährt hatte.