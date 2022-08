Jeder solle die Möglichkeit haben, sich bei der Arztwahl für einen homöopathisch arbeitenden Arzt zu entscheiden, so Lucha »Dazu braucht es Ärzte, die eine Zusatzqualifikation in Homöopathie besitzen.« Sein Ministerium werde den Beschluss der Ärztekammer »fachlich und rechtlich genau überprüfen«.

Unterstützung hatte Lucha am Wochenende von der Grünen-Landesvorsitzenden Lena Schwelling erhalten. »Es gibt in diesem Land eine Arzt- und Therapie-Wahlfreiheit. Und wenn die Menschen sich dafür entscheiden wollen, dann finde ich, muss man ihnen das auch zugestehen«, so Schwelling. Auch die Weiterbildung zur Homöopathie für Ärzte solle bleiben. »Deswegen wundert mich auch sehr, was für einen Kreuzzug manche gegen das Thema Homöopathie fahren.«