Zur Entlastung von den Preissteigerungen durch den Krieg in der Ukraine hat die Bundesregierung die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr reduziert. Die Jugendorganisation der Grünen will das 9-Euro-Ticket gern dauerhaft beibehalten – und so mehr Menschen vom Autofahren abbringen. In einem Papier, das dem SPIEGEL vorliegt, legt die Grüne Jugend ihre Forderungen dar.