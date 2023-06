Forderungspapier Grüne Justizminister wollen Wohnen zum Grundrecht machen

In einem Papier fordern grüne Bundestagsabgeordnete und die grünen Justizministerinnen und -minister der Länder grundlegende Reformen im Mietrecht, um hohen Mieten und Wohnraumknappheit zu begegnen. »Wohnen ist eine der, wenn nicht die soziale Frage in Gegenwart und Zukunft unseres Landes«, heißt es in dem Dokument, das dem SPIEGEL vorliegt.