Die Grünen im Bund, sie feiern nicht. Während die Parteifreunde in Düsseldorf ausgelassen jubeln, beschränken sich die Bundesgrünen auf ein TV-Statement ihrer Co-Vorsitzenden Ricarda Lang in der Geschäftsstelle - »pandemiebedingt«, so die Begründung.

Wie jetzt? Die Grünen in NRW haben Ihr Ergebnis von 2017 fast verdreifacht, sie können sich aussuchen, mit wem sie in Düsseldorf demnächst regieren wollen – und das könnte mit einigem Recht auch die Spitze der Bundespartei als Bestätigung sehen, für ihren Kurs, ihre Politik. Doch in Berlin-Mitte bleibt es still, auch wenn Ricarda Lang ziemlich gute Laune hat. Eine Party ist das hier am Sonntagabend nicht.

Die Bundesgeschäftsstelle wäre dafür gerade sowieso keine angemessene Location gewesen. Seit Monaten klafft eine große Baugrube im einst lauschigen Innenhof, daneben ein großer Sandhaufen. Michael Kellner, ehemaliger Bundesgeschäftsführer der Partei, soll gesagt haben: Erst wolle man die Geschäftsstelle umbauen, dann das Land. Da steckt ein bisschen grüne Hybris drin. Doch der Satz taugt auch als Erklärung für das stille Genießen an diesem Wahlabend. Die Grünen haben noch was vor in den nächsten Jahren, allzu laute Töne kämen da gerade unpassend. So was ruft nur die Konkurrenz auf den Plan.

In Nordrhein-Westfalen dürfen die Grünen jetzt jedenfalls wieder erzählen, dass sie bereits Volkspartei seien. Das Ergebnis zeige, »dass die Menschen wahrnehmen, dass wir Antworten auf der Höhe der Zeit haben«, so sagt es RIcarda Lang. »Und das zeigt, dass sie uns in Nordrhein-Westfalen in der Regierung sehen wollen.« Fragt sich nur, mit wem. Die Parteispitze hält sich bedeckt. »Wir sind mit einem Kurs der Eigenständigkeit gewählt worden. Uns geht es um unser eigenes Ergebnis, unser Potenzial«, sagt Lang dem ZDF. Mit der Aussage mag sie am Wahlabend noch durchkommen. Doch schon am Morgen danach gestaltet sich die Welt ein klein wenig komplizierter.

Bloß nicht zu sehr freuen Eine Koalition mit der CDU könnte für die Grünen durchaus Charme haben. Sie könnten Hendrik Wüst quasi die Bedingungen diktieren, so ziemlich alles verlangen, was sie wollen – schließlich haben sie eine Alternative und könnten auch mit SPD und FDP regieren. Die Ampel in NRW hätte zwei große Vorteile: Erstens würden die Grünen dann nicht Friedrich Merz den Rücken stärken, jenem Mann, der dem Ampelbündnis im Bund zurzeit das Leben schwer macht. Zweitens könnte die Ampel sich so gleich sechs Sitze im Bundesrat sichern. Aber wie realistisch ist die Ampel am Rhein? »Natürlich darf auch der Zweitplatzierte Verhandlungen über eine Regierung führen«, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert am Wahlabend. Das passt allerdings nicht so recht dazu, wie Robert Habecks am vergangenen Wochenende den Erfolg von Daniel Günther in Schleswig-Holstein kommentierte: »Die Leute wollen Daniel Günther und die Grünen in der Regierung.« Nicht einmal Habeck mit seiner geballten Redekunst dürfte begründen können, warum das nun in NRW anders sein, warum also hier der Wahlverlierer Thomas Kutschaty die Regierung bilden sollte.

Habecks Interesse dürfte ohnehin ein anderes sein. Wollen die Grünen 2025 tatsächlich nach der Kanzlerschaft greifen, dürfen sie bis dahin nicht wieder zum Anhängsel der Sozialdemokraten werden, zu deren natürlichem Regierungspartner, wie sie es früher waren. Dafür müssen sie an möglichst vielen verschiedenen Bündnissen beteiligt sein – auch um konservativen Wechselwählern zu signalisieren: Seht her, wir können nicht nur linksliberal. Will Habeck Kanzler werden, wird er solche Wähler brauchen. Sein Interesse muss es sein, die Grünen ein Stück unberechenbar bleiben zu lassen. Oder, wie es Grüne gern ausdrücken: eigenständig.