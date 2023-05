Es seien Fehler passiert und die seien auch klar eingestanden worden, sagte Lang in der ARD-Sendung »Bericht aus Berlin«. Die Grünen würden Kritik auch gern annehmen. »Wenn das jetzt aber am lautesten unter anderem von der CSU und Markus Söder kommt, der mit der Amigo-Affäre, der mit der Maskenaffäre Vetternwirtschaft zu so einer Art Arbeitsmodell gemacht hat, dann muss man auch ehrlich sagen, da ist der Vorwurf der Doppelmoral auch eher Projektion.«