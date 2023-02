Die Akzeptanz für Einwanderung sinke in Deutschland, betonen die Verfasser des Memorandums. Dieser Zustand gefährde auf Dauer den Zusammenhalt und den sozialen Frieden. Durch die »bisher verfehlte Migrationspolitik« und die Weigerung Fehlentwicklungen offen zu debattieren, werde der »rechte Rand der Gesellschaft und der Parteien« gestärkt.

Die Vorschläge dürften innerhalb der Partei auf heftigen Widerstand stoßen, stellen sie doch in vielen Punkten eine Abkehr von jahrzehntelang gepflegten Positionen der Grünen dar. Damit rechnen offenbar auch die Initiatoren. Sie sehen das Papier als »Beitrag zur Diskussion« in der Partei, damit die »Migrationspolitik in Deutschland an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst wird«.