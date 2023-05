Das Gebäudeenergiegesetz der Ampel sieht vor, dass alle neu eingebauten Heizungen ab dem kommenden Jahr klimafreundlich sind. Geringverdiener müssen für den Heizungstausch nach Vorschlag der Grünen jedoch nicht zwingend in die eigene Tasche greifen. »Alle Menschen sollen an der Wärmewende teilhaben können. Dafür müssen wir sie in die Lage versetzen und die finanzielle Förderung insbesondere für Geringverdiener deutlich ausweiten sowie sozial staffeln«, heißt es in einem am Freitag verbreiteten Vorschlag der Fraktion.