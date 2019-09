Wahl der Grünen-Fraktionsspitze Gelingt Özdemir das Comeback?

Zuletzt war es still geworden um Cem Özdemir. Im Frühjahr 2018 hatte er seinen Posten als Parteichef der Grünen aufgegeben. Während sich Özdemir in der Folge im Bundestag um Verkehrsthemen und digitale Infrastruktur kümmerte, lösten mit Robert Habeck und Annalena Baerbock andere an der Parteispitze einen Personenkult aus, den der Schwabe in seinen zehn Jahren als Bundesvorsitzender nie erfahren durfte.

Jetzt aber will es Özdemir noch einmal wissen. Am Dienstagnachmittag wählen die Grünen im Bundestag eine neue Fraktionsspitze. Und der 53-Jährige sucht das Comeback in die erste Reihe. Gemeinsam mit der bislang weitgehend unbekannten Abgeordneten Kirsten Kappert-Gonther fordert er die beiden Amtsinhaber heraus: Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter.

Özdemirs Kandidatur kam für viele überraschend - auch für Göring-Eckardt, wie diese kürzlich gestand. Mit Hofreiter führt sie seit 2013 die Fraktion. Beide gelten auch bei der bevorstehenden Abstimmung als Favoriten. Obwohl nicht alle Abgeordneten glücklich sind mit dem bisherigen Führungsduo. Vor allem mit Hofreiter hadern viele Grüne.

Bei der vorigen Wahl hatten beide nur rund zwei Drittel der Stimmen bekommen, obwohl sie keine Gegenkandidaten hatten. Zur Unzufriedenheit trägt auch bei, dass in der Bundespartei seit der Wahl der neuen Chefs Habeck und Baerbock zwar Aufbruchstimmung herrscht, die Fraktion im Vergleich dazu aber wenig glänzt.

Özdemir und Kappert-Gonther treten als Team an

Gewählt wird nun zwar einzeln, Özdemir und Kappert-Gonther (52) haben sich aber dennoch ausdrücklich als Team beworben. Der Schwabe hatte schon vor zwei Jahren überlegt, anzutreten. Dass die Bremerin mit ihm ins Rennen geht, überraschte ebenfalls, denn Kappert-Gonther ist erst seit Herbst 2017 im Bundestag. Als drogenpolitische Sprecherin der Fraktion blieb sie bisher auf Bundesebene eher unauffällig.

Von den beiden Chefposten in der Fraktion muss einer an eine Frau gehen. Normalerweise sind auch beide Parteiflügel an der Spitze vertreten. Özdemir und Göring-Eckardt (53) zählen zu den Realos, Hofreiter (49) und Kappert-Gonther zu den Linken. Zuerst sollen die beiden Frauen gegeneinander antreten, dann die beiden Männer. Sollte Göring-Eckardt gewinnen, dürfte das schon die Vorentscheidung sein. In den ersten beiden Wahlgängen ist eine Mehrheit von 34 der 67 Stimmen notwendig, um gewählt zu werden. Im dritten Wahlgang reicht die relative Mehrheit.

Die Wahl der Fraktionschefs wird auch deswegen als so wichtig eingeschätzt, weil die Grünen Teil der nächsten Bundesregierung werden könnten - und die Vorsitzenden der Fraktion dann gute Chancen hätten, ein Ministeramt zu bekommen.

Auch andere Fraktionen wählen

Gewählt wird auch bei der SPD, der AfD und der FDP - allerdings wird es da voraussichtlich weniger spannend. Bei der SPD gibt es bisher nur einen Kandidaten für den Posten des Fraktionschefs: Rolf Mützenich, der das Amt nach dem Rücktritt von Andrea Nahles übergangsweise übernommen hatte. Seine Wahl gilt als sicher.

Bei der AfD kandidieren die beiden Vorsitzenden, Alexander Gauland und Alice Weidel, erneut als Team für die Fraktionsspitze. Ihre Chancen, gemeinsam erneut gewählt zu werden, stehen nach Einschätzung aus Fraktionskreisen gut. Auch die FDP-Fraktion wählt turnusgemäß den kompletten Vorstand neu. Bis Montagnachmittag gab es aber keine Gegenkandidaten für Fraktionschef Christian Lindner und seine Stellvertreter. Die Neuwahl des Vorstands der Linksfraktion findet wahrscheinlich erst nach der Landtagswahl in Thüringen Ende Oktober statt.