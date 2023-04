Die Verabschiedung der Regierungspläne am vergangenen Mittwoch sei ein Beschluss des Kabinetts unter der Leitung von SPD-Kanzler Olaf Scholz und gehe zurück auf eine Einigung des Koalitionsausschusses, so Dröge. Ende März hatten sich SPD, Grüne und FDP darauf verständigt, die Pläne im April ins Kabinett zu bringen und vor der Sommerpause zu verabschieden.

FDP gegen die »falsche Klima- und Energiepolitik«

Die Verabschiedung im Kabinett am Mittwoch hatte Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner zwar nicht verhindert, in einer Protokollnotiz aber Bedenken benannt. Der FDP-Parteitag kritisierte am Wochenende in Beschlüssen »die falsche Klima- und Energiepolitik der Grünen« und meldete großen Änderungsbedarf an, um die Reform »mit den Zielen und Werten der Freien Demokraten in Einklang« zu bringen.