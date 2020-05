Mehr Mitsprache für die "Nach-Corona-Zeit" Habeck plädiert wegen Coronakrise für Senkung des Wahlalters

Robert Habeck will Jugendlichen ab 16 Jahren die Teilnahme an der nächsten Bundestagswahl ermöglichen. Damit soll ihre "politische Reife" in der Coronakrise gewürdigt werden, sagt der Grünenchef.