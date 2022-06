Angesichts der aktuellen Lage sei die Einhaltung der Schuldenbremse 2023 nicht die entscheidende Frage. »Klar ist für uns Grüne: Am Sozialen wird nicht gespart. Nicht am Bürgergeld, nicht an der Kindergrundsicherung, nicht an der notwendigen Entlastung der ärmeren Haushalte.« Wenn man an den Sozialausgaben spare, glitten womöglich noch mehr Menschen in Armut ab und verlören das Vertrauen in den Staat. »Das gefährdet die Grundlagen unserer Demokratie.«

Grüne in Umfrage vor SPD

Die Grünen liegen in der Wählergunst laut einer neuen Umfrage erstmals seit Juli 2021 vor der SPD. Im wöchentlichen Sonntagstrend des Meinungsforschungsunternehmens Insa für die »Bild am Sonntag« kommen die Grünen wie in der Vorwoche auf 21 Prozent. Die SPD verliert einen Prozentpunkt und erreicht mit 20 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis in dieser Umfrage seit August vergangenen Jahres.