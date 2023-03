Wenn man die Klimaziele erreichen wolle, müsse man sich an ökonomischen Grundsätzen ausrichten, entgegnete Dürr. »Das heißt, ich mach Klimaschutz als Erstes dort, wo es günstiger ist – und nicht, wo es am besten der Deutschen Umwelthilfe in den Kram passt.«

Er sei »wirklich entsetzt und erstaunt über das, was die deutschen Umweltverbände in den letzten 24 Stunden zum Besten gegeben haben«, sagte Dürr weiter. In Teilen spreche er ihnen die Kompetenz ab.