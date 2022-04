Der langjährige Grünen-Politiker, PDS-Pressesprecher und Chefredakteur der linken Tageszeitung »Neues Deutschland«, Jürgen Reents, ist tot. Er war am Donnerstag im Alter von 72 Jahren an einer Krankheit gestorben, wie das »ND « am Freitag mit Bezug auf Reents' Familie mitteilte.

Reents wurde in Bremerhaven geboren und war Ende der 60er-Jahre in der außerparlamentarischen Opposition aktiv. Er gehörte zu den Mitbegründern von Bündnis 90/Die Grünen. Als die Grünen 1983 zum ersten Mal in den Bundestag einzogen, wurde Reents Abgeordneter und Mitglied der ersten Grünen-Bundestagsfraktion – gemeinsam mit dem späteren Außenminister Joschka Fischer und dem späteren Innenminister Otto Schily. Später arbeitete Reents als Mitglied des Bundesvorstandes der Grünen.

Chefredakteur des »Neuen Deutschland« Ende der 90er Im Bundestag trug Reents 1984 indirekt zu einem der bekanntesten Sprüche Fischers in dessen früher Zeit im Kontext der Flick-Parteispendenaffäre bei. Bei dem Skandal um die Parteispenden des Flick-Konzerns waren einzig die Grünen nicht betroffen – und erhoben deshalb schwere Vorwürfe gegen Union, FDP und SPD. Reents wurde damals aus einer Plenarsitzung ausgeschlossen, weil er den Vorwurf erhoben hatte, Bundeskanzler Helmut Kohl sei der Weg an die Spitze der CDU-Fraktion und seiner Partei »von Flick freigekauft« worden. In der darauffolgenden aufgeregten Debatte sagte Fischer zum damaligen Bundestagsvizepräsidenten Richard Stücklen (CSU): »Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch.«

Reents verließ die Grünen 1991. Zunächst wurde er Pressesprecher der PDS-Gruppe sowie später der PDS-Fraktion im gesamtdeutschen Bundestag. Erst 1998 wurde er Mitglied der PDS aus der später die Partei Die Linke hervorging. 1999 wurde er Chefredakteur des »Neuen Deutschland«, der früheren Zeitung der Staatspartei SED in der DDR. Ende 2012 schied er als Chefredakteur aus.