SPIEGEL: Eigentlich müsste es doch viel besser laufen, wenn Verkehrs- und Finanzminister aus derselben Partei kommen, wie bei Wissing und seinem Parteichef Christian Lindner.

Hofreiter: Danach müssten Sie schon die beiden Betroffenen fragen. Fachlich ist klar, was getan werden muss.

SPIEGEL: Seit Mittwoch gilt nicht nur das 9-Euro-Ticket, sondern auch der Tankrabatt. Was halten Sie von dieser Idee?

Hofreiter: Wir regieren leider nicht allein. Es war ein klassischer Kompromiss, bei dem auch der Koalitionspartner FDP einen Erfolg brauchte – den reduzierten Preis an den Zapfsäulen.

SPIEGEL: Seit Jahren gelingt es nicht, die Treibhausgasemissionen im Verkehr zu reduzieren. Kann Wissing noch umsteuern?

Hofreiter: Wir haben ein gutes Klimaschutzgesetz. Es sorgt dafür, dass jedes Ministerium in seinem Beritt eine bestimmte Menge an Treibhausgasen einsparen muss. Geschieht das nicht, steigt der Druck, geeignete Sofortmaßnahmen einzuführen. Ich hoffe, der Minister wird solche auch vorschlagen. Dabei ist klar: Was wir bei der Bahn heute fordern, wird erst in Jahren sichtbar sein. Kurzfristig muss unser Ziel die Antriebswende auf der Straße sein. Was passiert in der Autoindustrie? Wie schnell wird das Netz der Ladesäulen für Elektroautos ausgebaut?

SPIEGEL: Nach über hundert Tagen im Amt gibt es aus dem Verkehrsministerium noch keine Verordnung dazu.

Hofreiter: Es sind schwierige Zeiten, das betrifft alle Ministerien. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr bei den Ladesäulen vorankommen.

SPIEGEL: Jetzt klingen Sie fast gnädig im Umgang mit Herrn Wissing.

Hofreiter: Man kann auch mal gnädig sein. In Rheinland-Pfalz hat er gezeigt, dass er Positives bewegen kann, übrigens gerade bei der Reaktivierung von Bahnstrecken im Regionalverkehr. Bleibt zu hoffen, dass ihm Ähnliches auch auf Bundesebene gelingt.

SPIEGEL: Etwa durch die Einführung eines Tempolimits?

Hofreiter: Alle Parteien und Fraktionen haben Bereiche, bei denen sie sich emotional extrem schwertun. Bei der FDP ist es das Tempolimit. Wir Grüne sind nach wie vor dafür. Man könnte es ja auch zumindest temporär einführen, um weniger russisches Öl zu verbrauchen.

SPIEGEL: Der Verkehrsminister sagt, es gebe dafür keine Schilder.

Hofreiter: Da irrt Herr Wissing. Für ein Tempolimit braucht es weniger Schilder als jetzt. Geändert werden müssten nur die Hinweise an den Bundesgrenzen, dass in ganz Deutschland ein Tempolimit gilt.