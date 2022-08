Mihalic rief die Ampel-Koalition angesichts des Streits über die Gasumlage zur Geschlossenheit auf. »Manche müssen endlich begreifen, dass Erfolg und Misserfolg der Ampel direkt auf die sie tragenden Parteien und Fraktionen zurückzuführen sind«, sagte die Grünen-Politikerin. »Das ist im Prinzip sehr simpel.«

Politikwissenschaftler sehen die Koalition in einer kritischen Lage . Angesichts der Differenzen und persönlichen Angriffe seien »Fragen an die Regierungsfähigkeit wie an den Fortbestand der gegenwärtigen Berliner Konstellation erlaubt, auch wenn sie sich erst in einigen Monaten stellen sollten«, sagte der Passauer Politologe Heinrich Oberreuter dem »Handelsblatt« . Andererseits: Welche Partei könnte es sich leisten, die Koalition platzen zu lassen, während Russland Krieg gegen die Ukraine führt und Deutschland unter den wirtschaftlichen Folgen ächzt?