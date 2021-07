Grüne Bundestagskandidatin Warum Tessa Ganserer um ihren Namen kämpfen muss

»Notfalls ziehe ich bis vor das Bundesverfassungsgericht«: Die bayerische Grünen-Landtagsabgeordnete Tessa Ganserer will in den Bundestag. Auf dem Wahlzettel aber könnte ein ganz anderer Name für sie stehen.