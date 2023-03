Nouripour wirft dem IOC nun vor, seine eigenen Ideale zu verraten. »Die Reaktion des IOC ist für mich nicht nachvollziehbar. Das IOC unterminiert hier die eigene Rolle als Hüterin der olympischen Charta«, so der Grünen-Chef. Er betonte: »Russland führt einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine – und verstößt damit auch gegen den olympischen Gedanken.«

Die britische Sportministerin Lucy Frazer hatte in einem Brief an Olympia-Sponsoren um Unterstützung für die Haltung Londons geworben. »Wir wissen, dass Sport und Politik in Russland und Belarus eng miteinander verflochten sind, und wir sind entschlossen in unserer Haltung, dass es den Regimen in Russland und Belarus nicht gestattet werden darf, Sport für ihre Propagandazwecke zu nutzen«, so Frazer in dem Brief.