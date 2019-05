Für Eilige: Hier geht es direkt zum Quiz.

Herzlichen Glückwunsch, Grundgesetz! Die deutsche Verfassung feiert am Donnerstag ihr 70. Jubiläum. Am 23. Mai 1949 wurde sie bewusst als Provisorium verkündet, am Folgetag trat sie in Kraft. "Um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben", so stand es in der ursprünglichen Präambel.

Das Grundgesetz, historisch betrachtet die dritte deutsche Verfassung, ist eine Erfolgsgeschichte. Seine Verkündung markiert zugleich die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland, im August 1949 fanden dann erstmals Bundestagswahlen statt. Seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 ist das Grundgesetz kein Provisorium mehr, gilt für ganz Deutschland.

Schon in der vergangenen Woche feierte der Bundestag das Jubiläum. Zu diesem Anlass forderten Frauen mehr Gleichberechtigung im deutschen Parlament und erinnerten damit an eines der Grundrechte, die im Grundgesetz festgeschrieben sind: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt", heißt es dort.

Aber wie viele Grundrechte gibt es eigentlich genau? Was bedeutet die Ewigkeitsklausel? Und welches Gremium hat das Grundgesetz verfasst?

Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.