Einigung zur Grundrente "Wir haben einen dicken Knoten durchschlagen"

Diesmal keine Nachtsitzung in Berlin: Bereits am Sonntagnachmittag traten die Vorsitzenden von Union und SPD vor die Kameras, um den Durchbruch beim Streit um die Grundrente zu verkünden - und zu erläutern, warum sie die Einigung für einen Erfolg halten.

Jeder, der einen Bedarf habe, bekomme Zugang zu dem neuen System, sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Dieser Bedarf werde durch eine umfassende Einkommensprüfung sichergestellt. "Es ist ein gutes, ein vertretbares Ergebnis", sagte sie. "Wir haben einen dicken Knoten durchschlagen."

Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer sagte, vor allem der Arbeit und Lebensleistung von Frauen würden durch den Kompromiss Rechnung getragen.

Die SPD wollte sicherstellen, dass mindestens 1,5 Millionen Rentner von der neuen Einigung profitieren. Die Union wollte erreichen, dass die Kosten weniger als zwei Milliarden Euro betragen. Finanziert werden sollen die Rentenaufschläge aus dem Bundeshaushalt. Ein Teil soll nach früherem Stand der Verhandlungen aus der geplanten Finanztransaktionssteuer kommen, einen geringeren Teil soll das Arbeitsministerium aufbringen.

Automatisierter Datenabgleich soll Bürokratie-Flut dämmen

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zufrieden mit dem Kompromiss der Koalition zur geplanten Grundrente gezeigt. "Es ist eine gute Einigung", sagte Scholz am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die lange Arbeit habe sich gelohnt, sagte er mit Blick auf die monatelangen Verhandlungen im Vorfeld. "Deutschland bekommt eine Grundrente, sozial und gerecht."

Auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder zeigte sich zufrieden. Er lobte die Einigung von CDU/CSU und SPD bei der Grundrente als "ganz guten Tag" für die große Koalition. Der bayerische Ministerpräsident zeigte sich am Sonntag in Berlin sichtlich erleichtert. "Damit ist aus meiner Sicht auch die Halbzeitbilanz der GroKo abgerundet, und zwar perfekt abgerundet. Aus meiner Sicht gibt es jetzt auch keinen Grund mehr, über den Fortbestand zu diskutieren." Söder betonte auch, dass sich Union und SPD nicht in ideologische Nischen zurückgezogen hätten, "sondern am Ende eine vernünftige Lösung für ganz Deutschland erreicht" haben.

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD betonten zudem, die Grundrente möglichst unbürokratisch gestalten zu wollen. In ihrem am Sonntag in Berlin veröffentlichten Beschluss zum Koalitionskompromiss heißt es, der nötige Einkommensabgleich solle automatisiert und bürgerfreundlich durch einen Datenaustausch zwischen der Rentenversicherung und den Finanzbehörden organisiert werden.

Flankierend zur Grundrente will die Koalition zudem einen Freibetrag beim Wohngeld im Volumen von etwa 80 Millionen Euro einführen. So soll verhindert werden, dass die Verbesserung in der Rente nicht durch eine Kürzung des Wohngeldes aufgefressen wird.

Die drei Parteispitzen zeigte sich bei der Präsentation des Kompromisses zuversichtlich, diesen auch ihren Parteien vermitteln zu können.

