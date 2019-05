GroKo-Streit über Grundrente SPD zockt, Union blockt

Die SPD feiert sich für ihren vermeintlichen Coup: Kaum jemand in Berlin hatte vor den Wahlen am Sonntag noch mit dem Grundrenten-Konzept gerechnet - und nun hat es Arbeitsminister Hubertus Heil doch vorgelegt. Finanzieren wollen er und Finanzminister Olaf Scholz das Projekt unter anderem mit der Abschaffung der "Mövenpick"-Steuer und Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer.

Es ist ein überraschend klarer Vorstoß - für SPD-Verhältnisse. Und fast genauso wichtig: Die Sozialdemokraten um Scholz und Parteichefin Andrea Nahles haben es endlich mal geschafft, dass der Plan nicht vorzeitig durchgestochen und zerredet wurde.

In der Union fühlen sie sich vom Koalitionspartner ziemlich überrumpelt. Vom neuen SPD-Konzept erfuhr man dem Vernehmen nach erst am frühen Dienstagabend, kurz darauf wurde es bereits über die 20-Uhr-Tagesschau verbreitet. Das widerspricht den Usancen einer Koalition, belegt aus Sicht der Union aber auch, um was es den Sozialdemokraten hier gehe: Wahlkampf.

Carsten Koall / dpa CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak: SPD-Konzept "wird so nie den Bundestag passieren"

Deshalb klingt CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak beinahe milde, wenn er am Mittwochvormittag sagt: "Das ist ok, das gehört zum Wahlkampf dazu." Auch die Union kämpft verbissen um jede Stimme am Sonntag, selten hatte eine Europawahl wohl so große mögliche Auswirkungen auf die deutsche Innenpolitik und vor allem die Zukunft der Bundesregierung. Zumal ja auch noch in Bremen parallel eine neue Bürgerschaft gewählt wird und Kommunalwahlen in zahlreichen Bundesländern stattfinden.

Entsprechend klar bleibt deshalb die Haltung der Union auch zu dem nun vorliegenden Entwurf der SPD-Grundrente: so nicht.

CDU und CSU haben immer gesagt, dass sie gegen eine Grundrente sind, die über den im Koalitionsvertrag definierten Rahmen hinausgeht - der SPD-Vorschlag tut dies mit dem Verzicht auf eine Bedürftigkeitsprüfung. Allein deshalb "wird das Konzept so nie den Bundestag passieren", sagt Generalsekretär Ziemiak. Ähnlich äußerte sich CSU-Chef Markus Söder. Aber auch die von Heil und Scholz geplante Finanzierung stößt bei der Union auf massive Kritik.

Wenige Tage vor dem Wahlsonntag geht die SPD so aufs Ganze. Die Genossen sehen die Grundrente als Gewinnerthema - für die Mobilisierung der eigenen Leute wie auch der Wähler. Laut Umfragen unterstützt eine deutliche Mehrheit der Deutschen die Idee, dass jemand, der 35 Jahre gearbeitet hat, mehr Rente haben muss als die Grundsicherung. Vor allem im linken Lager scheint der SPD die Unterstützung sicher zu sein.

SPD geht volles Risiko

Doch der Vorstoß birgt auch Risiken. Angesichts der schlechten Umfragen und des schleppenden Wahlkampfs darf Heils Manöver nicht wie Panik aussehen. Diese Gefahr ist den Sozialdemokraten bewusst. Dennoch überwiegen aus ihrer Sicht die Vorteile.

Der Grund: Die SPD hofft, die Debatte mit Heils Finanzierungsvorschlag wieder auf den Kern der Auseinandersetzung zurückzuführen: Soll es eine Bedürftigkeitsprüfung geben, oder nicht?

Dass man damit über den Koalitionsvertrag hinausgeht, ist den Sozialdemokraten klar - doch diese Auseinandersetzung mit CDU und CSU will die SPD gerne eingehen. Denn gerade in Ostdeutschland, wo im Herbst drei Landtagswahlen anstehen, gibt es viele Menschen, die vom SPD-Plan profitieren würden.

"Viele Menschen im Osten haben für den Angleichungsprozess einen enormen Beitrag geleistet und dabei oft zu Niedrigstlöhnen gearbeitet", sagt der Thüringer Carsten Schneider, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion. Im 30. Jahr der Wende gehe es auch um Respekt für die Aufbauarbeit der Ost-Bürger, so Schneider dem SPIEGEL: "Eine Bedürftigkeitsprüfung beim Sozialamt, für jemanden der 35 Jahre gearbeitet hat, wäre unverhältnismäßig. Wer gearbeitet hat, hat sich eine Grundrente verdient."

Was denkt die Ost-CDU?

Tatsächlich sehen auch ostdeutsche Christdemokraten die Sache durchaus differenzierter als die vehemente Ablehnung der SPD-Pläne aus den Parteizentralen in Berlin und München vermuten ließe. Thüringens CDU-Chef Mike Mohring hatte sich bereits vor Wochen für eine abgespeckte Bedürftigkeitsprüfung ausgesprochen. Auch auf dem Arbeitnehmerflügel von CDU und CSU gibt es durchaus Sympathien für eine breiter angelegte Grundrente.

Aber Mohring, Spitzenkandidat der Thüringer CDU, macht auch klar, dass er vom kompletten Verzicht auf eine Bedürftigkeitsprüfung und die geplante Finanzierung nichts hält. "Das ist unsolidarisch und nicht durchfinanziert", sagte er dem SPIEGEL zum vorliegenden SPD-Konzept. Sein Vorschlag: "Wir einigen uns auf eine Grundrente mit einer vereinfachten Bedürftigkeitsprüfung - noch vor den Landtagswahlen im Osten."

Aber ob das in der SPD noch vermittelbar wäre? Eigentlich kann sie bei diesem Thema keinen Kompromiss mehr eingehen - dafür sorgt schon der linke Flügel der Partei. Das Motto lautet: Entweder die Grundrente kommt ohne Bedürftigkeitsprüfung - oder sie kommt gar nicht.