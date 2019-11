CDU/CSU zum Grundrenten-Kompromiss Der Aufstand blieb aus

Das Treffen der Unionsfraktion an diesem Dienstag galt als Prüfstein für den Kompromiss zur Grundrente, den die Koalitionspartner am Sonntag im Kanzleramt ausgehandelt hatten. Denn bereits in der vergangenen Woche gab es eine heftige Debatte in der Fraktion zu diesem Thema.

Der Kompromiss vom Sonntag aber scheint die Lage beruhigt sowie einen drohenden Aufstand der Fraktion abgewendet zu haben. Die Fraktion stellte sich mit großer Mehrheit hinter die Vereinbarung mit der SPD (lesen Sie hier die Details), nur vereinzelt gab es Teilnehmerangaben zufolge Kritik.

Erstmals äußerte sich auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer vor den Abgeordneten zu dem Thema:

Kramp-Karrenbauer betonte, es gehöre auch zum Markenkern der Union, etwas für die Menschen zu tun, die ihr ganzes Leben gearbeitet oder Kinder erzogen hätten, und die jetzt nur eine Grundsicherung erhielten. Die Rede Kramp-Karrenbauers wurde mehrfach von Beifall unterbrochen, berichteten Teilnehmer.

Auch Kanzlern Angela Merkel warb für den Kompromiss: "In den neunziger Jahren sind in den neuen Bundesländern wahnsinnige Dinge passiert'", sagte sie. Menschen hätten für 3,36 Euro oder 4,50 Euro gearbeitet. Es sei richtig, dass diese Menschen nicht zum Amt für Grundsicherung müssten. "Wir sollten den Kompromiss jetzt in unsere eigene Erzählung einbetten: Leistung muss sich lohnen", so Merkel laut Teilnehmern. "Es ist ein Projekt, das wir vertreten können und das unsere Handschrift trägt."

Kritisch äußerte sich hingegen Carsten Linnemann. Der Vorsitzende der Mittelstandsunion (MIT) fragte, wie denn die Finanztransaktionssteuer ausgestaltet werden solle, mit der Finanzminister Olaf Scholz die Grundrente zum Teil finanzieren will.

Im Übrigen kenne man ja seine Position, sagte Linnemann.

Er hatte am Montag im CDU-Vorstand ebenso wie Tilman Kuban, der Chef der Jungen Union, gegen den Kompromiss gestimmt. Auch der Hamburger Abgeordnete Christoph Ploß sowie der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten, und der baden-württembergische Abgeordnete Axel Fischer meldeten sich mit kritischen Fragen zur Finanzierung der Grundrente in der Fraktion zu Wort. Die Stimmung war aber wesentlich positiver als in der vergangenen Woche.

Am schwierigsten ist die Situation für Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus. Er hat sich während der Verhandlungen mit der SPD besonders unnachgiebig gezeigt. Ohne Brinkhaus, das sagen selbst Unionspolitiker, hätte es schon früher einen Kompromiss gegeben.

Brinkhaus wollte damit dem Vorwurf begegnen, er führe die Fraktion nicht, sondern moderiere nur. Vor allem der Wirtschaftsflügel und das konservative Lager in der Fraktion hatten auf einen selbstbewussteren Kurs gegenüber der Regierung gehofft, als Brinkhaus im vergangenen September überraschend die Wahl um den Fraktionsvorsitz gegen den Merkel-Vertrauten Volker Kauder gewann.

Bislang hatte Brinkhaus diese Hoffnung enttäuscht. Bei der Grundrente wollte er endlich Entschlossenheit demonstrieren.

Vor den Abgeordneten sagte Brinkhaus, es habe sich gelohnt, dass die Fraktion hart verhandelt habe. "Glücklich bin ich nicht, aber wenn ich mir die Gesamtsituation anschaue, empfehle ich Euch, den Weg weiterzugehen."

In seiner Umgebung wird darauf hingewiesen, dass es nur seiner Hartleibigkeit zu verdanken sei, dass es nun eine umfassende Einkommensprüfung geben soll. Aber Brinkhaus selbst hat in den vergangenen Wochen intern auf die Probleme dieses Modells hingewiesen. Diejenigen, die seine Bedenken teilen, stellt der Kompromiss nicht zufrieden.

Dennoch kann Kramp-Karrenbauer dem CDU-Parteitag in zwei Wochen nun gelassener entgegensehen. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass es Initiativanträge zur Grundrente gegen wird. Dass aber die Partei das Vorhaben kippt, nachdem nicht nur die Führung, sondern auch die große Mehrheit der Unionsfraktion dafür sind, ist aber unwahrscheinlich.

