Der Termin naht: Bis zum 31. Oktober müssen Immobilieneigentümer die neue Grundsteuererklärung abgeben. Viele verzweifeln an der bürokratischen Aufgabe – dabei ist sie kinderleicht. Oben tragen Sie das 17-stellige Aktenzeichen aus dem letzten Einheitswertbescheid ein. Dann ermitteln Sie das Lagefinanzamt (nicht mit der Lage Ihres Finanzamts verwechseln). Ist es eine Haupt- oder eine Nachfeststellung? Oder doch eine Fortschreibung? Ein kleines Kreuzchen genügt. Gehört Ihnen der Grund womöglich als Erben-, Arbeits- oder Grundstücksgemeinschaft? Oder ist es eine Bruchteilsgemeinschaft? Vielleicht ist es sogar eine Gemeinschaft ohne geschäftsüblichen Namen? So was hat nicht jeder.