Scholz und Biden gegen Kampfpanzerlieferungen

Habecks Äußerungen kommen zwei Tage, nachdem Scholz und US-Präsident Joe Biden in einem Telefonat vereinbart hatten, dass Deutschland und die USA der Ukraine Schützenpanzer für den Kampf gegen die russischen Angreifer liefern. Die USA schicken Panzer vom Typ Bradley, der ebenso für das Gefecht im Verbund mit dem Kampfpanzer Leopard beziehungsweise Abrams konzipiert ist. Kanzler Scholz und US-Präsident Biden lehnen Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine weiterhin ab. Doch die Zusage der westlichen Schützenpanzer lässt Kiew auf weitere Unterstützung hoffen. Am Wochenende fragte das ukrainische Verteidigungsministerium auf Twitter »Worauf wettet ihr?«, und bat um eine Prognose: »Abrams oder Leopard?«