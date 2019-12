Überfüllte griechische Flüchtlingslager Habeck will Tausende Kinder in Not nach Deutschland holen

Die Situation ist unmenschlich und für einige sogar lebensbedrohlich: Die Lager für Migranten auf den griechischen Inseln sind völlig überfüllt. Seit Monaten steigt die Zahl der Flüchtlinge, die über die Türkei auf die griechischen Inseln in der Ägäis gelangen.

Angesichts dieser Zustände fordert der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, dass Deutschland Hilfe leistet. "Holt als erstes die Kinder raus", sagte er in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ("FAS"). Es ginge um Kinder in "absoluter Not".

Die Bürgermeister der Inseln im Osten der Ägäis warnen seit Monaten vor unkontrollierbaren Zuständen wegen der überfüllten Lager. Immer wieder kommt es auch zu gewalttätigen Protesten. So leben im Lager Vathy auf der Insel Samos zurzeit etwa 7500 Menschen, darunter viele Minderjährige. Ausgelegt ist die Anlage für 648 Bewohner.

"Es ziehen sowieso nie alle mit"

Die konservative Regierung in Athen hat in den vergangenen Monaten mehr als 10.000 Migranten zum Festland gebracht. Der Flüchtlingszustrom aus der Türkei dauert jedoch an. Zurzeit leben in und um die Camps auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos mehr als 41.000 Migranten, noch im April waren es 14.000.

Nach den Worten von Habeck sind darunter etwa 4000 Kinder, "viele zerbrechliche kleine Menschen". Da sei schnelle Hilfe ein "Gebot der Humanität". Bundesländer wie Berlin und Thüringen hätten schon erklärt, dass sie dazu bereit seien, ebenso die grüne Seite der Regierung von Baden-Württemberg und der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius von der SPD.

Damit stünde Deutschland nicht vor einer "völlig unkontrollierbaren Situation", so Habeck gegenüber der "FAS": "2016 hat Deutschland im Europäischen Rat zugesagt, mehr als 27.000 Menschen aus den Lagern in Griechenland und Italien aufzunehmen. Diese Zusagen sind nach meinem Kenntnisstand nicht erfüllt. Bis Mitte 2018 waren es gerade mal 10.000."

Deutschland müsse auch handeln, wenn andere in der EU nicht mitmachten. "Es ziehen sowieso nie alle mit", sagte Habeck. Und: "Wir haben Möglichkeiten."