Habeck warnt Lindner im AKW-Streit »Die Zeit drängt«

Besprochen war nun in der Ampelkoalition, an diesem Montag per Umlaufverfahren das Gesetz zu verabschieden, damit es im Bundestag beraten werden kann. Dazu ist es bislang nicht gekommen.

Lindner will einen Weiterbetrieb bis 2024

Der Zeitdruck ergibt sich daraus, dass am bayerischen AKW Isar 2 eine Reparatur an einem Ventil beauftragt werden muss, damit der Meiler noch über den 31. Dezember hinaus betrieben werden kann. Ursprünglich sah das Atomausstiegsgesetz für dieses Datum das Ende der Kernenergie in Deutschland vor. Finanzminister Lindner allerdings will einen Weiterbetrieb mit neuen Kernbrennstäben bis mindestens 2024.