Reaktionen Bundesregierung zeigt sich entsetzt über tödliche Schüsse in Halle

Nach den tödlichen Schüssen in Halle gibt es erste Reaktionen aus der Politik. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach von "schrecklichen Nachrichten". Dass es zwei Tote gebe, sei "entsetzlich". Er hoffe sehr, "dass die Polizei den Täter oder die Täter möglichst schnell fassen kann und kein weiterer Mensch in Gefahr kommt". Es sei nun ganz wichtig, dass die Bevölkerung den Anweisungen der Polizei Folge leiste.

Seibert betonte, dass er noch keine Informationen zu den möglichen Hintergründe hat. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums äußerte sich ähnlich: Zur Motivlage seien "derzeit keine seriöse Angaben" möglich.

In Halle wurden zuvor zwei Menschen erschossen. Die Polizei sprach zunächst von mehreren mutmaßlichen Tätern, die mit einem Auto flüchteten. Ein Mensch sei festgenommen worden. Die Anwohner in Halle und im östlich davon gelegenen Landsberg wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben oder sichere Orte aufzusuchen.

Video Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hielt sich am Mittwoch zunächst in Brüssel auf, kürzte seinen Besuch bei der EU aber spontan ab. Der CDU-Politiker komme eher nach Sachsen-Anhalt zurück, sagte ein Regierungssprecher. Landesinnenminister Holger Stahlknecht (CDU) unterbricht wegen der Tat in Halle seinen Urlaub und kehrt nach Magdeburg zurück.

Auch der Grünen-Politiker Cem Özdemir zeigte sich bestürzt über die tödlichen Schüsse von Halle/Saale. "Schreckliche Nachrichten aus Halle, heute am jüdischen Versöhnungstag Jom Kippur. Ich bin erschüttert & traurig", twitterte der frühere Grünen-Chef. Allen Verletzten und Angehörigen wünschte er viel Kraft und dankte den Einsatzkräften.

Schreckliche Nachrichten aus #Halle, heute am jüdischen Versöhnungstag Jom Kippur. Ich bin erschüttert & traurig. Allen Verletzten & Angehörigen viel Kraft! Danke an @Polizei_HAL & allen Einsatz- und Rettungskräften, die sich dem Hass entgegenstellen! Passt auf Euch auf! #hal0910 — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 9. Oktober 2019

Der Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand (parteilos) sprach am Mittwoch in einer Mitteilung von einer "Amoklage". Alle Rettungskräfte der Feuerwehr seien in Alarmbereitschaft versetzt worden. Unter der Nummer 115 wurde ein Bürgertelefon geschaltet.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Lage in Halle und Landsberg können Sie in unserem Newsblog verfolgen.

Nach ersten Erkenntnissen fielen im Paulusviertel in Halle gegen 12.00 Uhr mehrere Schüsse. Das Viertel liegt nördlich der Innenstadt. Die Einsatzkräfte seien "mit starken Kräften" im Stadtgebiet unterwegs, twitterte die Polizeiinspektion.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil meldete sich ebenfalls bei Twitter zu dem Anschlag zu Wort. Jüdisches Leben in Deutschland müsse geschützt werden, schrieb er.

Ich bin erschüttert! An #JomKippur Schüsse vor einer Synagoge in Halle, mit Toten und Verletzten. Ich bin in meinen Gedanken bei den Opfern und ihren Familien. Jüdisches Leben muss in Deutschland geschützt werden! — Lars Klingbeil (@larsklingbeil) 9. Oktober 2019

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch schrieb: "Am höchsten jüdischen Feiertag ein Anschlag auf jüdisches Leben in Deutschland - ekelhaft!". Der Antisemitismus zeige seine "hässliche Fratze", twitterte FDP-Politikerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.