Impfvordrängler Wiegand Mehrheit der Stadträte in Halle will Oberbürgermeister Dienstgeschäfte verbieten

Bernd Wiegand ließ sich gegen Covid-19 impfen, obwohl er laut Impfplan noch nicht an der Reihe war. Die Aufklärung verläuft schleppend. Der Stadtrat in Halle will nun über die Zukunft des Oberbürgermeisters entscheiden.