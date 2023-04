Rund zwei Jahre vor der nächsten Bürgerschaftswahl hat sich die CDU in Hamburg personell neu aufgestellt. Ein Parteitag wählte am Montagabend den CDU-Fraktionschef in der Bürgerschaft, Dennis Thering, zum neuen Parteivorsitzenden. Der 38-Jährige tritt damit die Nachfolge des bisherigen CDU-Landeschefs Christoph Ploß an, der den Weg an die Parteispitze zuvor mit seinem Rücktritt freigemacht hatte. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Thering erhielt 185 von 197 gültigen abgegebenen Stimmen, 8 Delegierte stimmten gegen ihn, 4 enthielten sich. Thering ist seit drei Jahren Vorsitzender der CDU-Bürgerschaftsfraktion.