Von einem »Hamburg-Bonus« könne keine Rede sein, ließ nun der Senat verlauten. Vielmehr erklärten sich etwa die zwei Dutzend Superabsolventen an zwei Schulen quasi von selbst: Eine der beiden erfolgreichsten Lehranstalten sei nun mal die »Gelehrtenschule« des Johanneums in Winterhude, und der Name komme »nicht von Ungefähr«. Beim Walddörfer-Gymnasium in Volksdorf, ebenso erfolgreich, handle es sich hingegen um einen »harmlosen Zufall«.