Türkische Gemeinde über Wahl von Belit Onay "Zusammenhalt ist stärker als Hass"

Hannover hat am Sonntag einen neuen Oberbürgermeister gewählt. Mit dem Grünen-Politiker Belit Onay zieht nun erstmals ein türkischstämmiger Bürgermeister in das Rathaus der niedersächsischen Landeshauptstadt ein. Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, hat die Wahl Onays zum Oberbürgermeister als "hervorragendes Ergebnis" bezeichnet.

"Denn es ist ein Zeichen der Normalisierung, dass es einem Gastarbeiterkind möglich ist, Bürgermeister zu werden", sagte Sofuoglu dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Onay sei nicht ernannt worden, sondern vom Volk gewählt. "Das zeigt: Zusammenhalt ist stärker als Hass". Auch in den türkischen Medien wurde über die Wahl berichtet. Die Nachrichtenplattform "Ahval" bezeichnete den Sieg Onays als "starkes Symbol". CNN Türk zitierte Onay in der Überschrift. Er wolle Brücken bauen, hieß es darin.

Der 38 Jahre alte Landtagsabgeordnete Onay hatte sich in der Stichwahl um das OB-Amt am Sonntag mit 52,9 Prozent der Stimmen gegen den für die CDU angetretenen Eckhard Scholz durchgesetzt. Hannover ist damit nach Freiburg (bis 2018), Darmstadt und Stuttgart die vierte deutsche Großstadt, in der ein Grüner zum Oberbürgermeister aufrückt. Onay ist zudem bundesweit der erste Oberbürgermeister mit Migrationshintergrund in einer Landeshauptstadt. (Lesen Sie im Laufe des Tages ein Interview mit Onay auf SPIEGEL ONLINE geben.)

SPD nach mehr als 70 Jahren abgelöst

Zugleich endete mit der Wahl des Grünen-Politikers eine Ära für die SPD in Hannover. Sie stellt nun erstmals nach mehr als 70 Jahren nicht mehr den Oberbürgermeister in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Der Sozialdemokrat Marc Hansmann war im ersten Wahlgang Ende Oktober auf dem dritten Platz gelandet.

Der frühere SPD-Oberbürgermeister Stefan Schostok war nach einer Anklage wegen "schwerer Untreue" im April zurückgetreten und hatte Neuwahlen angekündigt. Der Vorwurf gegen ihn: Schostoks Büroleiter Frank Herbert soll seit 2015 unrechtmäßige Extrazahlungen neben seinem Gehalt erhalten haben - mit Wissen und Unterstützung seines Chefs. Der bestreitet die Vorwürfe.