Rathausaffäre in Hannover Hat Oberbürgermeister Schostok gelogen?

Im Ermittlungsverfahren wegen dubioser Gehaltszulagen im Rathaus von Hannover ist die Polizei auf zwei Fotos gestoßen, die Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) in Erklärungsnot bringen. Schostok hatte die Bilder am 24. Oktober 2017 um 21.08 Uhr per WhatsApp an seinen damaligen Büroleiter Frank Herbert geschickt. Es handelt sich nach SPIEGEL-Informationen um die abfotografierten Seiten einer Rechtsauskunft aus dem Rathaus. Für die Zuschläge an Herbert gebe es "keine gesetzliche Grundlage", heißt es darin.

Die Fotos sind brisant, da Schostok gegenüber der Staatsanwaltschaft bestritt, von dieser Einschätzung erfahren zu haben. Von April 2015 bis Mai 2018 zahlte die Stadt Schostoks Büroleiter insgesamt knapp 50.000 Euro extra. Hat der Oberbürgermeister also die Unwahrheit gesagt? Die Staatsanwaltschaft hat gegen Schostok und dessen früheren Personaldezernenten wegen "schwerer Untreue" Anklage erhoben, Herbert ist wegen Anstiftung zur Untreue angeklagt. Schostok und Herbert bestreiten die Vorwürfe.

Inzwischen führt die Staatsanwaltschaft ein zusätzliches Ermittlungsverfahren in der Rathausaffäre. Dabei geht es um eine Reihe weiterer mutmaßlich zu Unrecht gezahlter Überstundenpauschalen. Die genaue Zahl der Fälle sei noch unklar, erklärte ein Sprecher.

Nach der Anklageerhebung hat sich der Druck auf den SPD-Oberbürgermeister noch einmal erhöht. Selbst Parteifreunde gehen inzwischen auf Abstand zu Schostok. Am Dienstag will er mit den Spitzen der Ratsfraktionen reden. Danach könnte es vorbei sein. Hannovers SPD-Chef Alptekin Kirci: "Am Ende wird der Rücktritt stehen."

Im vergangenen Frühjahr wurden interne E-Mails bekannt, die dokumentierten, dass Schostoks Büroleiter Frank Herbert üppige Zulagen für Überstunden erhielt und eine weitere Anhebung seiner Bezüge forderte. Für Beamte seiner Besoldungsgruppe war das allerdings gesetzlich nicht erlaubt. Kurz darauf tauchte ein weiterer Fall auf: Auch der Feuerwehrchef von Hannover erhielt rechtswidrige Zulagen. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen gegen Schostok, den früheren Personaldezernenten Harald Härke und Büroleiter Herbert ein. Insgesamt soll der Stadt ein Schaden in Höhe von 64.133 Euro entstanden sein.

Schostok betonte stets, er kenne sich im Bereich des Beamtenrechts nicht aus und habe von der Rechtswidrigkeit der Zahlungen nichts gewusst. Die Ermittler sind davon überzeugt, dass er spätestens seit dem 24. Oktober 2017 - dem Tag, an dem er die Handyfotos verschickte - wusste, wie die Zulagen zu beurteilen sind. Härke hatte bereits im Mai eine Mitarbeiterin um die rechtliche Stellungnahme gebeten.