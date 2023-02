Der frühere Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, setzt in der Auseinandersetzung mit der CDU-Spitze nach eigenen Worten auf Aussöhnung. »Ich habe der CDU-Leitung binnen der erbetenen Frist Donnerstagnacht meine Stellungnahme zu den vorgebrachten Vorwürfen zukommen lassen und hoffe, dass der Inhalt versöhnlich ist«, sagte Maaßen, der CDU-Mitglied ist, der »Welt am Sonntag«. »Ich habe kein Interesse an einem Showdown mit Parteiausschluss und hätte mir gewünscht, dass wir die Differenzen kollegial austragen, nicht vor der Öffentlichkeit.«