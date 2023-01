Maaßen sprach von »grün-roter Rassenlehre«

Am Dienstag hatte die Bundes-CDU bekannt gegeben, dass sie ein Parteiausschlussverfahren gegen Maaßen prüft. Zuvor hatte Parteichef Friedrich Merz Äußerungen von Maaßen als »inakzeptabel« kritisiert.

Anlass für die Kritik war ein Interview von Maaßen mit einem rechtspopulistischen Internet-Portal. »Nach grün-roter Rassenlehre sind Weiße eine minderwertige Rasse«, behauptete er dort unter anderem. Er machte »Politiker und Haltungsjournalisten« verantwortlich für »Rassismus, der gegen die einheimischen Deutschen betrieben wird«.

Maaßen war von 2012 bis 2018 Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Er musste den Posten räumen, nachdem er rechtsextreme Ausschreitungen in Chemnitz in Zweifel gezogen hatte. 2021 scheiterte er bei der Bundestagswahl als CDU-Direktkandidat in Thüringen.