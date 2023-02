Das CDU-Präsidium hatte Maaßen ultimativ bis Sonntag, zwölf Uhr, zum Austritt aus der Partei aufgefordert. Er war in den vergangenen Wochen wegen Äußerungen erneut massiv in die Kritik geraten. In einem Tweet hatte er etwa behauptet, es gebe einen »Rassismus gegen Weiße«. In einem Interview sprach Maaßen zudem von einer »rot-grünen Rassenlehre«.

Der Historiker und Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, Jens-Christian Wagner, warf Maaßen »klassische rechtsextreme Schuldumkehr« und eine Verharmlosung des Holocausts vor.