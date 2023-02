In seiner Stellungnahme an CDU-Generalsekretär Mario Czaja betonte Maaßen laut »Tagesspiegel« nun, die Ziele der »Werteunion«, deren Vorsitzender er ist, stünden in Einklang mit den Zielen der CDU. Außerdem habe nie ein Bundesparteitag einen Unvereinbarkeitsbeschluss gefasst, fügte Maaßen mit Blick auf den rechtskonservativen Verein hinzu.

Den Vorwurf, er hätte »Äußerungen in der Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungstheoretiker« getätigt, nennt Maaßen dem Bericht zufolge »perfide«. Und weiter: »Es mag sein, dass ich Begriffe verwende, die auch in diesen Kreisen verwendet werden, aber eine andere Bedeutung haben. Dann geschieht das nicht in Kenntnis und nicht vorsätzlich«, zitierte die Zeitung aus Maaßens Stellungnahme.