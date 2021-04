Mandat für Thüringen Ostbeauftragter nennt Maaßens mögliche Bundestagskandidatur »Irrsinn«

Der frühere Verfassungsschutzchef Maaßen empört sich gerne über die CDU – will nun aber für die Partei in den Bundestag. Die Kritik an dem Vorhaben ist auch parteiintern scharf.