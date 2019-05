Ex-Verfassungsschutzchef als Gast der Union Maaßen redet im Reichstag

Der "Berliner Kreis" lädt ein: Hans-Georg Maaßen, bis November 2018 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, soll vor dem Kreis konservativer Unionspolitiker über "Auswirkungen fehlender Integration und des Islamismus auf die Sicherheit" referieren. Die Veranstaltung findet nach SPIEGEL-Informationen am Samstag im Sitzungssaal der CDU/CSU-Bundestagsfraktion statt.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus soll die Sitzung mit einem Vortrag über die "politischen Schwerpunkte für die 2. Halbzeit" der Legislaturperiode eröffnen.

Maaßen war im vergangenen Jahr seines Amts enthoben worden, weil er Äußerungen der Bundesregierung zu rechtsradikalen Vorfällen in Chemnitz kritisiert hatte. Er sollte zunächst ins Innenministerium versetzt werden.

Wahlkämpfer Maaßen

Nachdem er in seiner Abschiedsrede vor internationalen Geheimdienstchefs von "linksradikalen Kräften" in der SPD gesprochen hatte, versetzte ihn Bundesinnenminister Horst Seehofer in den einstweiligen Ruhestand.

In der Union ist Maaßen umstritten. Er ist ein scharfer Kritiker der Migrationspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Im Februar trat er der Werteunion bei, einem weiteren Kreis konservativer Unionspolitiker.

Zudem wurde bekannt, dass er vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg Wahlkampf für die CDU machen will. Darüber herrscht in den Parteizentralen beider Länder wenig Begeisterung.

Umso erstaunlicher ist es, dass Brinkhaus auf einer Veranstaltung mit Maaßen auftritt. Während der Vortrag des Fraktionsvorsitzenden nur für Fraktionsmitglieder zugänglich ist, soll Maaßens Rede öffentlich sein.