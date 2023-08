Eine Sprecherin des für Verfassungsschutz und BKA zuständigen Bundesinnenministeriums dementierte die Abfrage zu Maaßen laut »Bild« nicht: »Wir äußern uns zu Einzelsachverhalten allein schon aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.«

Seine Aussagen hatten Maaßen zuletzt auch Kritik seines Amtsnachfolgers beim BfV, Thomas Haldenwang, eingebracht. Haldenwang hatte sich in einem Interview der Auffassung des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, angeschlossen, der in Äußerungen Maaßens bisweilen »eindeutig antisemitische Inhalte (...) sieht«. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz werde durch Maaßen »immer wieder auch mit derartigen Dingen dann in Verbindung gebracht«, sagte Haldenwang.