Nach Ausschlussforderungen aus der CDU Maaßen berichtet von eigenen Impfschäden

In der CDU mehrt sich der Unmut gegen Hans-Georg Maaßen. Der verteidigt nun in einem Brief seine Impfskepsis mit angeblichen Kindheitserfahrungen – trifft aber auch Aussagen, die manche Coronaleugner überraschen dürften.