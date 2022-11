Hartz-IV-Nachfolger Das Bürgergeld vergeudet das Geld der Bürger

Meines Erachtens sollten stattdessen all jene Firmen und Gewerbetreibende ein Wörtchen mitreden, die ihre freien Stellen pflichtschuldig bei den Arbeitsagenturen melden – aber alle Hoffnung auf Vermittlung längst aufgegeben haben. Dass Raketentechniker und Hochleistungsmathematiker nicht im Dutzend durch die Straßen streunen, verstehe ich. Aber was ist mit den etwas einfacheren Posten hinter der Ladentheke, beim Friseur, Handwerker oder in der Lagerhalle? Waren 70 Milliarden Euro in zehn Jahren nicht genug, für die nötigen Aus- oder Weiterbildungen zu sorgen? Dann hätte man das Geld besser in die deutschen Grund- und Hauptschulen gesteckt, um traditionelle Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen erfolgreicher zu vermitteln. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, auch nicht vom Fallmanager im Jobcenter.