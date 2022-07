Nein, nein, ich möchte mich an dieser Stelle wirklich nicht weiter zur #Lindnerhochzeit äußern, auch wenn man ewig darüber streiten könnte. Die einen möchten die Sylter Sause partout zur Staatsaffäre hochjazzen, aber ich habe mir von Anfang an erlaubt, das etwas gelassener zu sehen. Über Geschmack und Gepränge lässt sich natürlich streiten; schön wäre jedoch, man ließe die Kirche im Dorf: Der Bundesfinanzminister wird in meinen Augen nicht glaubwürdiger und keine Drei-Zimmer-Wohnung in Deutschland wärmer, wenn er in Lumpen vor den Altar tritt oder es hinterher… ja, was eigentlich zum Essen gibt, damit es auch der letzte Moralwachtmeister für akzeptabel befindet?