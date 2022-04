Die Deutschen werden aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise mit einer Reihe von einmaligen Maßnahmen entlastet. Darauf hat sich das Bundeskabinett am Vormittag geeinigt. Das milliardenschwere Paket enthält gleich mehrere Sonderregelungen.

So soll die Energiesteuer auf Kraftstoffe befristet für drei Monate gesenkt werden. Einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige sollen zum Ausgleich der hohen Energiekosten eine Pauschale von einmalig 300 Euro brutto bekommen. Ab Juni soll bundesweit für drei Monate ein 9-Euro-Monatsticket im Nah- und Regionalverkehr gelten. Das Kindergeld soll einmalig um 100 Euro pro Kind angehoben werden.

Wegen des Kriegs in der Ukraine: Lindner plant fast 40 Milliarden Euro zusätzliche Schulden

Wegen des Kriegs in der Ukraine: Lindner plant fast 40 Milliarden Euro zusätzliche Schulden

Wegen des Kriegs in der Ukraine: Lindner plant fast 40 Milliarden Euro zusätzliche Schulden

Wegen des Kriegs in der Ukraine: Lindner plant fast 40 Milliarden Euro zusätzliche Schulden

Teuerste Einzelmaßnahme ist die 300-Euro-Energiepreispauschale. Diese steuerpflichtige Einmalzahlung sollen alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen im September erhalten. Allein dafür veranschlagt das Finanzministerium Kosten von 10,4 Milliarden Euro.

138,9 Milliarden Euro neue Schulden

Das Paket ist Teil eines Ergänzungshaushaltes von Finanzminister Christian Lindner (FDP) in Höhe von insgesamt fast 40 Milliarden Euro. Insgesamt will die Bundesregierung damit in diesem Jahr 138,9 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen.