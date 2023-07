SPIEGEL: Frau Burkhardt, welche Bedeutung hatte Heide Simonis für Sie als Sozialdemokratin aus Schleswig-Holstein?

Burkhardt: Sie hat Türen geöffnet. Heide Simonis ist als junge Frau in den Bundestag gegangen und hat Finanzpolitik gemacht. Bis dahin ein reines Männerthema. Ihre Bildungsministerin hier in Kiel hat mal über sie gesagt: Heide kann alles, was Männer können – und dann noch, was Frauen können. Bis heute müssen Frauen sich besser vorbereiten, besser für Angriffe wappnen. Sie hat viele Frauen in der Politik geprägt.