»Als erste Ministerpräsidentin in Deutschland hat sie vielen Frauen Mut gemacht, Führungsverantwortung einzufordern und zu übernehmen«, sagte Schleswig-Holsteins stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne). Sie erinnere sich gerne an die gemeinsame Zusammenarbeit in neun Jahren rot-grüner Koalition. »Heide hätte es verdient, ihren wohlverdienten Ruhestand länger und gesünder genießen zu können.«

Von Bonn nach Kiel

Simonis kam am 4. Juli 1943 in Bonn zur Welt. Ihr Studium als Volkswirtin verschlug sie nach Kiel, wo sie ihren Mann Udo kennenlernte. 1967 heiratete das Paar. Nach Auslandsaufenthalten kehrte das Paar 1972 nach Kiel zurück, wo die inzwischen in die SPD eingetretene Simonis als Berufsberaterin beim Arbeitsamt arbeitete sowie als Ratsherrin aktiv war.

Zwölf Jahre – von 1976 bis 1988 – war sie Bundestagsabgeordnete. Mit 33 Jahren war sie 1976 die bis dahin jüngste Parlamentarierin. Eine Lehre aus ihrer Zeit im Bundestag formulierte Simonis so: »Immer nur lieb sein – das geht nicht.« Sie ging anschließend in die Landespolitik, zog 1992 in den Landtag ein, dem sie bis 2005 angehörte.

2014 ehrte Schleswig-Holsteins damaliger Ministerpräsident Torsten Albig Simonis als Ehrenbürgerin des Bundeslandes.