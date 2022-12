Saarländische Juso-Chefin als Nachfolgerin im Parlament

Maas schreibt in seinem Brief, er wolle einer jüngeren Generation Platz machen. Für Maas rückt Emily Vontz in den Bundestag nach. Die 22-Jährige ist Juso-Chefin im Saarland. »Sie hat mindestens die gleiche Unterstützung verdient, die ich immer hatte«, schreibt Maas.

Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, er habe viel erlebt und viel gelernt. In dem Schreiben blickt Maas auf 30 Jahre politische Tätigkeit zurück – von der Landespolitik im Saarland bis hin zu seinen Aufgaben als Justizminister und Außenminister. Obwohl er in den vergangenen Jahren viel in Berlin gewesen sei, sei er im Herzen Saarländer geblieben.