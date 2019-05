Reaktionen zum Strache-Rücktritt Die AfD-Spitze schweigt

Über Stunden wirkte die AfD-Führung am Samstag nach den Ereignissen in Österreich sprachlos. Sie hatte in den vergangenen Jahren Kontakte zur rechtspopulistischen FPÖ und Parteichef Heinz-Christian Strache aufgebaut. Hinter den Kulissen wurde nach einer Sprachregelung für den Skandal um den Parteivorsitzenden und Vizekanzler gesucht, erfuhr der SPIEGEL aus gut informierten Kreisen der Partei.

Frank Hansel, Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und ein Vertreter des gemäßigt geltenden Teils der Partei, reagierte am frühen Nachmittag auf den Rücktritts Straches von seinen Ämtern und Funktionen: "Wir gehen unseren Weg weiter. Mit Leuten, die die persönliche Reife haben. Der Mann war offenbar nicht ausreichend geerdet", sagte er dem SPIEGEL.

Der SPIEGEL und die "Süddeutsche Zeitung" hatten Freitag brisante Videoaufnahmen veröffentlicht. Diese zeigen, wie Strache 2017 einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte für Wahlkampfhilfe unter anderem öffentliche Aufträge in Aussicht stellte, sollte die FPÖ an die Regierung kommen. Das Video entstand wenige Monate vor der Nationalratswahl 2017. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte.)

Fraktionsspitzen äußern sich nicht

Für die AfD ist die Affäre heikel. Wiederholt haben Spitzenpolitiker die Nähe zu Strache gesucht und sich mit ihm filmen und ablichten lassen. So trafen sich im Juni 2017 die damaligen AfD-Spitzenkandidaten und heutigen AfD-Fraktionschefs im Bundestag, Alexander Gauland und Alice Weidel, in einem Hotel in Wien mit Strache und anderen FPÖ-Spitzen. Die Zusammenkunft wurde filmisch dokumentiert.

Ende Mai vergangenen Jahres hatte Weidel eine europapolitische Initiative Straches - die Rückstellung der EU-Freizügigkeit - ausdrücklich als "überfälligen Denkanstoß " begrüßt.

Und erst im Herbst 2018 hatte AfD-Ko-Chef und Europaspitzenkandidat Jörg Meuthen auf dem Europaparteitag in Magdeburg erklärt, nach der Wahl strebe seine Partei im EU-Parlament eine gemeinsame Kooperation mit Strache, dem italienischen Innenminister Matteo Salvini und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán an.

Bis Samstagnachmittag äußerte sich die Führung nicht: Aus der AfD-Fraktion im Bundestag hieß es, erstmal werde es keine Erklärung von Gauland und Weidel geben.