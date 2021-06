GroKo-Streit über Teilung der Heizkosten »CDU und CSU vertreten knallhart die Interessen der Vermieterlobby«

Der Streit in der Großen Koalition spitzt sich zu: Die Unionsfraktion will Vermieter nicht an steigenden Heizkosten beteiligen. Die SPD warnt, Klimaschutz dürfe kein Luxus werden.