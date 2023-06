Am kommenden Montag soll es nach SPIEGEL-Informationen im Klima- und Energieausschuss des Bundestags eine erneute Expertenanhörung geben. Dies hatte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) so festgelegt. Am heutigen Dienstag soll zudem eine Sondersitzung des Energieausschusses stattfinden, in der über das weitere Prozedere beraten werden soll.

Der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf sah vor, dass von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Ökoenergie betrieben wird.