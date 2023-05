»Niemand darf gezwungen werden, sein Haus zu verkaufen«

Die Grünen-Politikerin warnte vor einer Verschiebung des Heizungsgesetzes, mahnte allerdings Korrekturen an dem Gesetzentwurf an. So müsse es eine nach Einkommen gestaffelte Förderung für den Einbau einer klimafreundlichen Heizung geben. Die FDP lehnt es ab, das Einkommen stärker zu berücksichtigen: Nicht der einzelne Eigentümer solle gefördert werden, sondern die neue Heizung.